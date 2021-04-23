Мошенники забрали больше 2 миллионов у ведущего специалиста уральского вуза

Телефонные мошенники вновь и вновь продолжают обманывать жителей Екатеринбурга.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в отдел полиции №3 обратилась ведущий специалист одного из уральских вузов. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что кто-то пытается снять с ее счета все сбережения, а для сохранности средств необходимо их обналичить и перевести на "безопасные счета", которые ей продиктуют.

Сотрудница вуза согласилась и, следуя указаниям "финансового консультанта", сняла со счета все имеющиеся деньги. Затем через терминал она перевела "кровные" на неизвестные счета и уже потом поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию. Сейчас силовики пытаются вычислить звонившего.

Напомним, недавно профессор уральского вуза перевела преступникам больше миллиона рублей. А еще раньше жертвой аферистов стал доцент одного из ведущих вузов Свердловской области - злоумышленники выманили у высокообразованного человека более 4 миллионов.

В полиции признают, что подобные преступления раскрываются крайне редко.