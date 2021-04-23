23 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Коллаж, Захар Прилепин, Сергей Миронов (2021) | Фото: Накануне.RU

Прилепин может возглавить "СР-За правду" на выборах в Госдуму - источник

Партия "Справедливая Россия – За правду" может пойти на выборы в Госдуму в сентябре этого года с новым лидером. Окончательное решение может быть принято на июньском съезде объединения, заявил источник РИА Новости в партии.

По словам инсайдера, возглавить партийный список на выборах может писатель Захар Прилепин, который сейчас является сопредседателем, а председатель партии Сергей Миронов может пойти на выборы как одномандатник по Санкт-Петербургу.

"Сергей Миронов объявит о том, что не станет возглавлять первую тройку, передаст лидерство списка Захару Прилепину, а сам пойдет по Питеру. Об этом сообщат регионалам 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне", - сообщил источник.

Напомним, уже завтра у "СРЗП" состоится стратегическая сессия в Москве, на которой, как ожидается, будет представлена предвыборная стратегия и программа.

Дополнение: В пресс-службе Сергея Миронова сообщение инсайдера опровергают и называют "фейком и информационным вбросом", там также сообщили, что передавать полномочия Прилепину Миронов не собирается.

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Прилепин может возглавить "СР-За правду" на выборах в Госдуму - источник

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Теги: справедливая россия, сергей миронов, захар прилепин, выборы в госдуму, партийный список, одномандатник



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