Прилепин может возглавить "СР-За правду" на выборах в Госдуму - источник

Партия "Справедливая Россия – За правду" может пойти на выборы в Госдуму в сентябре этого года с новым лидером. Окончательное решение может быть принято на июньском съезде объединения, заявил источник РИА Новости в партии.

По словам инсайдера, возглавить партийный список на выборах может писатель Захар Прилепин, который сейчас является сопредседателем, а председатель партии Сергей Миронов может пойти на выборы как одномандатник по Санкт-Петербургу.

"Сергей Миронов объявит о том, что не станет возглавлять первую тройку, передаст лидерство списка Захару Прилепину, а сам пойдет по Питеру. Об этом сообщат регионалам 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне", - сообщил источник.

Напомним, уже завтра у "СРЗП" состоится стратегическая сессия в Москве, на которой, как ожидается, будет представлена предвыборная стратегия и программа.

Дополнение: В пресс-службе Сергея Миронова сообщение инсайдера опровергают и называют "фейком и информационным вбросом", там также сообщили, что передавать полномочия Прилепину Миронов не собирается.

