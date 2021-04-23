23 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
пожар на горе Косотур (2021) | Фото: Администрация Златоуста

В Златоусте неизвестные подожгли траву на территории памятника природы

В Златоусте потушили пожар на территории памятника природы "Гора Косотур".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел вечером 22 апреля. Неизвестные подожгли траву.

"Возгорание ликвидировано силами 1 пожарно-спасательного отряда города Златоуста; все экстренные службы округа были наготове. Опасность для жилых домов отсутствовала. Глава округа Максим Пекарский держал ситуацию на контроле", - отметили в администрации города.

пожар на горе Косотур(2021)|Фото: Администрация Златоуста

По факту пожара проводится проверка.

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В Златоусте неизвестные подожгли траву на территории памятника природы

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Теги: пожар, памятник природы, гора Косотур,



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