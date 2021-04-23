"Возгорание ликвидировано силами 1 пожарно-спасательного отряда города Златоуста; все экстренные службы округа были наготове. Опасность для жилых домов отсутствовала. Глава округа Максим Пекарский держал ситуацию на контроле", - отметили в администрации города.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел вечером 22 апреля. Неизвестные подожгли траву.

В Златоусте потушили пожар на территории памятника природы "Гора Косотур".

В Златоусте неизвестные подожгли траву на территории памятника природы





