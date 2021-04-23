Свердловские театры получили сразу три "Золотые маски"

Театры Свердловской области стали победителями национальной театральной премии. В регион отправились сразу три "Золотые маски".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в этом году в двух номинациях был отмечен спектакль "Сильва" Свердловского театра музыкальной комедии. Жюри наградило Дмитрия Белова за лучшую режиссуру и Дмитрия Волосникова за лучшую дирижерскую работу.

Кроме этого, впервые "Маской" был отмечен новоуральский Театр музыки, драмы и комедии: коллектив удостоен специального приза жюри "За нестандартность репертуарного мышления". Его из рук председателя жюри музыкального театра Вячеслава Самодурова получил директор Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин.

Губернатор Евгений Куйвашев уже поздравил свердловские театры с победой.

"Желаю вам и всем вашим коллегам по сцене успехов, оптимизма, созидательного настроя, новых ярких постановок и горячей любви публики!", - обратился к артистам глава региона.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл и театр кукол).