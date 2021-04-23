Глава СВР Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" обвинения Праги в адрес российских спецслужб

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал "убогой ложью" заявления властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе в 2014 году. Из-за этой информации, озвученной Прагой, сейчас между Россией и Чехией в самом разгаре грандиозный дипломатический скандал со взаимной высылкой почти всех сотрудников посольств.

"Отличилась Чехия, стана довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошла на обострение, на конфронтацию с Россией и, признаться, получила свое", - заявил Нарышкин журналистам.

"Причем в своих действиях (Чехия) прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально", - цитирует главу СВР "Интерфакс".

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