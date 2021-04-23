23 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
алексей вихарев, дума екатеринбурга, здравоохранение (2021) | Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга выстраивают систему реальной помощи городским больницам

В думе Екатеринбурга прошло второе заседание медицинской фракции, сообщает на своих страницах в соцсетях депутат Алексей Вихарев. Парламентарии обсудили проблемы конкретных больниц и возможные шаги по их решению.

В течение двух недель, предшествовавших заседанию, депутаты встречались с главными врачами городских медучреждений в своих округах.

Михаил Вечкензин рассказал, что в поликлиниках в отдаленных микрорайонах ощущается серьезный дефицит кадров. Дело в том, что, поскольку сейчас нет распределения выпускников медвузов, то молодые специалисты предпочитают уходить в частные клиники, а не бюджетные больницы. В результате кадровый дефицит приводит к тому, что на одного участкового врача приходится до 2,5 тысяч человек.

Алексей Мещеряков встретился с главными врачами детской поликлиники № 13 и ЦГБ № 7. В первой есть потребность в оборудовании для центра спортивной медицины, которое предназначено для реабилитации юных спортсменов. Также в учреждении нужно закончить ремонт, благоустроить территорию. Во второй больнице требуются наркозные аппараты, старые постоянно ломаются, их ремонт обходится дорого. Новое устройство стоит от 2 до 5 млн рублей.

Больница, двери, кабинеты, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Анастасия Немец сообщила, что в больнице № 6 необходимо заменить старые лифты и вентиляцию, требуется закончить ремонт. Также больнице №6 приходится тратить серьезные деньги на аренду здания поликлиники для приёма пациентов в Академическом. И в этом медучреждении также отмечается повышенная нагрузка на врачей. При норме 1700 пациентов медики обслуживают 3000.

Дмитрий Николаев поднял на заседании важный и общий для больниц вопрос - необходимость платить огромный земельный налог. Например, в ЦГКБ № 1 он составляет 17 млн рублей в год и оплачивается за счет субсидий из бюджета. Причём до 2016 года этот сбор больницы вообще не платили.

"Обязательно поднимем эту тему на встрече с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и министром здравоохранения Андреем Карловым. Отменить налог полностью сложно, но хотя бы снизить его вполовину мы попытаемся. А это уже экономия десятков и сотен бюджетных миллионов", - отмечает в своем посте Алексей Вихарев.

вихарев, дума екатеринубрга(2021)|Фото: vk.com/aleksey.vikharev

При этом, депутат сообщает, что он встречался с главврачами ЦГБ № 14 и ЦГБ № 23 и намерен помогать этим больницам и онкологическому диспансеру. В частности, Вихарев сообщает, что в горбольницу № 14 необходимо дорогостоящее оборудование, это гинекологическое кресло, акушерская кровать для родовспоможения, стерилизатор, дефибриллятор и многое другое, а в городской больнице № 23 требуется капительный ремонт здания.

"Каждый депутат из медицинской фракции взял шефство над конкретными больницами и поликлиниками. В ближайшее время начнём встречаться с директорами крупных предприятий. Будем искать спонсоров и постепенно покупать необходимое для врачей и пациентов медоборудование. Медикам тяжело. Очень больно по ним ударила пандемия, но они не унывают", - отмечает Алексей Вихарев.
Поможем им все вместе.

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Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга выстраивают систему реальной помощи городским больницам

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Теги: алексей вихарев, медучреждения, алексей орлов, поликлиники, медицинская фракция гордумы екатеринбурга



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