23 Апреля 2021
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Убытки российских авиакомпаний в прошлом году составили почти 200 млрд рублей

Российские авиакомпании понесли совокупные убытки в прошлом году почти на 200 млрд руб. Это почти в пять раз больше, чем в 2019 году. Перевозчики уверены, что без помощи государства некоторых из них ждут банкротства, пишут "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Участники рынка отмечают, что в прошлом году увеличение перевозок было только в одном сегменте – грузовые перевозки (+2,3%). Этому способствовало и "перепрофилирование" некоторых пассажирских перевозчиков, которым власти разрешили на время эпидемии сделать из кресельных салонов самолетов грузовые отсеки.

Что касается пассажирских рейсов, то авиакомпании перевезли всего 69,2 млн пассажиров – это снижение на 46% по отношению к 2019 году.

В начале апреля СМИ сообщили о росте цен на авиаперевозки в диапазоне 15-120%. В Росавиации заявили, что для этого нет объективных причин. Там оценили разницу продаж авиабилетов на апрель-июнь 2021 года с аналогичным периодом 2019 года всего в 7%. Правда, это было до того, как стало известно о прекращении полетов в Турцию минимум до 1 июня.

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Убытки российских авиакомпаний в прошлом году составили почти 200 млрд рублей

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Теги: убытки, авиакомпании, перевозки



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