ДНР пообещала защищать русских на Украине

В Донецке прошел первый день форума "Единство русских: защита прав и свобод". Он бы посвящен защите прав русских на Украине.

Глава ДНР Денис Пушилин, открывая мероприятие, заявил, что республика "решительно настроена защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины".

При этом он признал, что задача форума - привлечь внимание "мирового сообщества" к ущемлению прав русских и русскоязычных на Украине. Ход форума это подтвердил: реальных механизмов защиты прав русских заявлено почти не было, мероприятие было обсуждением проблем. А "мировое сообщество" как не замечало, так и не замечает дискриминацию русских на Украине. Все выступления были интересными, но за рамки обмена мнениями они не выходили. И так как все были единодушны в оценке положения русских на Украине, мероприятие имело некоторый привкус горечи: все понимают проблему, но сделать ничего не могут.

На форум приехали два депутат Госдумы, которые традиционно приезжают в Донбасс, - это Андрей Козенко и Алексей Журавлев. Козенко заявил, что он и сенатор от Крыма Сергей Цеков готовят законопроект об упрощении процедуры получения статуса носителя русского языка, который даст правовые основания для приобретения российского гражданства в упрощенном порядке. И это даст возможность гражданам Украины более быстро получать гражданство РФ. Об этом говорят уже много лет, но, насколько можно судить, видимо, и этот законопроект содержит бюрократическую преграду для быстрого получения гражданства - сначала нужно будет получать статус носителя русского языка, хотя практически все жители Украины и так им свободно владеют.

Алексей Журавлев сказал, что все надежды на Зеленского были напрасны. Речь может идти только об одном - возвращении русских домой. Он имел в виду не миграцию, а в целом возвращение Украины в Русский Мир.

Ключевым содержанием форума стало представление гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, ради которой форум и проводился. Эта программа уже была запущена в 2017 году. Она действует до сих пор и называется гуманитарной программой по воссоединению народа Донбасса. То есть в нее добавили жителей Украины.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что за четыре года ею воспользовались более 76 тыс. человек с оккупированной части ДНР. Сюда входят те, кто получил льготную медпомощь в ДНР, поступил в вуз и т.д. С одной стороны, цифра не такая уж малая. Но с другой - это всего 0,4% от населения оккупированной части ДНР. Расширение ее на жителей Украины вряд ли приведет к существенному росту тех, кто воспользуется программой. Донбасс и до 2014 года был особым регионом на Украине, а сейчас он еще и блокирован, в условиях же режима пандемии это еще более усилилось. Пересечь линию разграничения - целая проблема.

В программу вошло несколько направлений. В социальной сфере предусмотрена: помощь ветеранам Великой Отечественной войны, помощь учителям русского языка и литературы на Украине, помощь лицам, ставшими жертвой дискриминации по языковому признаку. В здравоохранении будут помогать тем, кто тяжело переболел коронавирусом. В образовании будет обеспечена возможность обучения в ДНР. Будет поощряться трудовая миграция с Украины в ДНР. Русскоязычным писателям и поэтам с Украины будут помогать издавать их труды.

При несомненной важности этих направлений они пока не представляются тем, что вызовет реальную и массовую заинтересованность жителей Украины. Но первые итоги можно будет подвести только через несколько месяцев.

На форуме выступили также два известных российских политолога - Сергей Михеев и Сергей Марков.

Михеев рассказал о том, что одной из причин проблем на постсоветском пространстве была ошибочная национальная политика Москвы, которая пестовала "развитие национального самосознания", то есть сепаратизма в республиках. Марков сказал емкую и точную фразу - что "русские превратились в евреев XXI века". Он привел конкретный пример беззубой информационной политики по Украине: там есть масса людей, сидящих в тюрьме за свои взгляды, но о них никто не говорит и их фамилии никто даже не может назвать. Также нужны списки русофобов и военных преступников с конкретными преступлениями. О них в принципе знают, но их нужно зафиксировать в СМИ и постоянно об этом говорить.

В целом форум оставил двойственное впечатление. Выступавшие рассказывали о том, что и все и так знают, а вот как будут защищать русских на Украине, так и осталось не совсем понятным.