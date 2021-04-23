В Челябинской области за сутки скончались девять человек с коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 112 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 358 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 51 заболевший. За сутки выписан 125 человека, всего в регионе выздоровели 53 тыс. 709 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.