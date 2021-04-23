23 Апреля 2021
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Армия и ВПК В России
армия учения штаб (2010) | Фото: Накануне.ru

Минобороны начало переброску войск от юго-западных границ в места постоянной дислокации

Министерство обороны России начало переброску войск, которые были задействованы в учениях в Крыму и во внезапной проверке боеготовности на южных и западных рубежах страны. Накануне глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что все цели тренировки достигнуты, и подразделения должны отправиться в пункты постоянной дислокации.

Основные учения прошли в районе полигона Опук в Крыму, а также в акватории Черного моря, где отрабатывались действия авиации и флота. В учениях участвовали войсковые подразделения ЮВО и ВДВ.

Заявления российского руководства о том, что оно вольно перемещать войска на своей территории как угодно, встречались с критикой Запада, который подозревал Россию в стягивании войск к границе с Украиной и подготовке военной операции. После начала отвоза войск на эту новость положительно отреагировала отечественная валюта – рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро.

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Минобороны начало переброску войск от юго-западных границ в места постоянной дислокации

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Теги: минобороны, переброска войск, сергей шойгу



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