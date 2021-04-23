Пироман из Екатеринбурга получил пожизненное за поджог и гибель 8 человек на Омской

Свердловский областной суд приговорил Александра Понкратова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за поджог дома на Омской (Екатеринбург), в результате которого скончалось восемь человек.

"С учетом ранее вынесенного коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта, и единогласного решения присяжных заседателей о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения, Свердловским областным судом подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Помимо этого суд обязал Понкратова возместить моральный вред потерпевшим в размере 1 млн 100 тыс.руб.

Напомним, что трагедия произошла 26 марта. Пироман, предварительно выпив, пришел в подъезд дома на ул. Омская. Там он достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, и вновь поджег. В результате произошло возгорание дома и погибли восемь жильцов. Также огнем было уничтожено имущество людей.

До этого, 14 марта, мужчина также в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома по ул. Шефская, облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке первого этажа, после чего устроил поджог. В результате было повреждено и уничтожено имущество жильцов одной из квартир.

21 апреля текущего года коллегия присяжных заседателей признала екатеринбуржца виновным по ст. 167 УК РФ по эпизоду на ул. Шефская. Вчера гособвинение запросило для Понкратова пожизненное заключение. Напомним, в ходе следствия поджигатель прошел полиграф и во всем сознался.