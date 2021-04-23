Переизбран глава Ялуторовска

Сегодня Ялуторовская городская дума переизбрала Вячеслава Смелика главой города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В марте дума объявила конкурс на замещение должности главы города. По результатам конкурса в городской парламент представлены два кандидата. Депутаты единогласно приняли решение об избрании главой муниципалитета Смелика.

Вячеслав Смелик родился в посёлке Кормилово Омской области. Трудовую деятельность начал в 1988 г. в учебно-опытном хозяйстве Целиноградского сельскохозяйственного института на должности рабочего строительного участка. Затем работал главным инженером, механиком, мастером производственного обучения. С 2001 г. – в администрации Ярковского района. В ноябре 2007 г. думой Аромашевского района назначен на должность главы администрации. С апреля 2014 г. – глава администрации Ялуторовска, в апреле 2016 г. избран главой города.