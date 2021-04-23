Сельскую ипотеку берут горожане, льготную ипотеку – люди без детей

23 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Сельскую ипотеку берут горожане, льготную ипотеку – люди без детей

Льготные программы ипотеки от государства работают, но не на ту аудиторию, которую власти хотели бы поддержать.

Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка. Выяснилось, что около 90% россиян, которые воспользовались льготной ипотекой на покупку жилья в новостройках, не имеют детей. Тогда как изначально очень много говорилось об улучшении жилищных условий именно для семей с детьми как о факторе роста демографии.

Впрочем, большая часть заемщиков – 56,15% - все-таки состоит в браке, но доля семейных людей с детьми составляет всего 7,72%. В дивизионе Сбербанка "ДомКлик" считают, что это хороший знак: семейные люди покупают квартиры, чтобы расширять семью и заводить детей. Самой активной половозрастной категорией заемщиков стали мужчины в возрасте 30-35 лет – на них приходится 11,78% всех ипотечных сделок по программе, передает РБК-Недвижимость.

В начале апреля стало известно, что у крупнейших российских банков, работавших по программе предоставления "Сельской ипотеки" под 3%, закончился лимит государственных субсидий по этому проекту (включая Сбербанк и Россельхозбанк). Между тем, по данным Счетной палаты России, только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сельскую ипотеку берут горожане, льготную ипотеку – люди без детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: льготная ипотека, сельская ипотека, заемщик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети