Сельскую ипотеку берут горожане, льготную ипотеку – люди без детей

Льготные программы ипотеки от государства работают, но не на ту аудиторию, которую власти хотели бы поддержать.

Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка. Выяснилось, что около 90% россиян, которые воспользовались льготной ипотекой на покупку жилья в новостройках, не имеют детей. Тогда как изначально очень много говорилось об улучшении жилищных условий именно для семей с детьми как о факторе роста демографии.

Впрочем, большая часть заемщиков – 56,15% - все-таки состоит в браке, но доля семейных людей с детьми составляет всего 7,72%. В дивизионе Сбербанка "ДомКлик" считают, что это хороший знак: семейные люди покупают квартиры, чтобы расширять семью и заводить детей. Самой активной половозрастной категорией заемщиков стали мужчины в возрасте 30-35 лет – на них приходится 11,78% всех ипотечных сделок по программе, передает РБК-Недвижимость.

В начале апреля стало известно, что у крупнейших российских банков, работавших по программе предоставления "Сельской ипотеки" под 3%, закончился лимит государственных субсидий по этому проекту (включая Сбербанк и Россельхозбанк). Между тем, по данным Счетной палаты России, только 4% заемщиков по программе – селяне, остальные являются городскими жителями. "Сельская ипотека недоступна для большинства жителей села", - заявил аудитор СП Алексей Каульбарс.