В Нижневартовске публично обсудят исполнение бюджета за прошлый год

Администрация города Нижневартовска приглашает жителей города на публичные слушания по исполнению бюджета 2020 г. Они состоятся в 18.00 29 апреля в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой (улица Дружбы Народов, 22), сообщили Накануне.RU в мэрии.

Регистрация участников пройдёт по месту проведения слушаний и начнётся в 17.00 29 апреля. Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Напомним, по нацпроекту "Культура" город получил деньги для обновления творческих школ. Глава города Василий Тихонов отметил беспрецедентность этого события: "За три года школы города впервые получили такую масштабную финансовую поддержку – более 110 млн руб. На эти средства приобретают музыкальные инструменты, музыкальную литературу и современное оборудование, также будут реконструированы мастерские декоративно-прикладного искусства ДШИ №2". В результате реконструкции не просто увеличится площадь учреждения, а будет организована доступная среда для воспитанников с особенностями здоровья: отдельный вход для колясочников, пол с плавной линией уклона и санитарная комната.

Летом в столице Самотлора в рамках 45-го фестиваля "Самотлорские ночи" состоится федеральный "Сабантуй".