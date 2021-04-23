23 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: Накануне.RU

Тагильчанин "заминировал" жилой дом, чтобы разобраться с доставшими его коллекторами

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 20-летний лжетеррорист. Он хотел отомстить коллекторам.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в конце прошлого года в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил звонок. Неизвестный представился работником коллекторского агентства и заявил, что в квартире по улице Константина Пылаева их организация сейчас "произведет взрыв с целью получения долга".

На адрес в срочном порядке выехали полицейские, взрывотехники ОМОН Росгвардии, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы. Также туда прибыли экипажи МЧС, сотрудники газовой службы и "скорой помощи". Прилегающую к дому территорию оцепили, а из подъезда эвакуировали 10 жильцов. В итоге никакой бомбы не обнаружили и стали искать звонившего.

Полицейские быстро выяснили, что по данному адресу проживает молодой человек, который пользуется телефоном с абонентским номером, откуда поступил ложный звонок. Сначала он заявил, что потерял телефон с этой сим-картой, однако вскоре во всем сознался.

Свой поступок парень объяснил желанием привлечь правоохранителей для разбирательства с одолевающими его коллекторами. Оказалось, что безработный лжетеррорист и члены его семьи оформили в организациях микрозаймов около 20 кредитов на 330 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд.

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Тагильчанин "заминировал" жилой дом, чтобы разобраться с доставшими его коллекторами

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Теги: коллекторы, минирование, полиция



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