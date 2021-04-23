23 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП с лосем в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: vk.com/inc_nt

В районе Таватуя водитель иномарки насмерть сбил лося

Вчера вечером около 22.30 в районе Таватуя произошло ДТП, причиной которого стал лось, внезапно выбежавший на дорогу. Об этом сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на рассказ источника.

Инцидент произошел на 296-км автодороги "Нижний Тагил — Екатеринбург". Водитель иномарки не смог увернуться от животного, что, по итогу, и привело к смертельному ДТП. В отличие от лося, пассажиры автотранспорта остались живы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и "скорая помощь". Водитель и один из пассажиров (мужчина и женщина) были госпитализированы в больницу.

ДТП с лосем в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/inc_nt

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В районе Таватуя водитель иномарки насмерть сбил лося

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Теги: ДТП, лось, пострадавшие, Таватуй, Нижний Тагил, Екатеринбург



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