Россияне начали экономить даже на базовых продуктах

Продуктовая инфляция и снижение реальных доходов населения на фоне кризиса сделали свое дело: россияне начали экономить даже на базовых продуктах. При этом траты граждан на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% в первом квартале 2021 года (по отношению к тому же периоду 2020-го), таковы данные исследования "Тинькофф Data", на которые ссылается "Коммерсант".

Эксперты проанализировали миллионы транзакций граждан и выяснили, что в феврале покупки яблок упали на 60% (относительно февраля 2020). Расходы на морковь, капусту, апельсины и хлебобулочные изделия снизились на 40%, картофеля – на 30%, муки – на 13%. Меньше стали есть россияне и мясо: расходы на говядину сократились на 25%, на свинину – на 13%. Выросли только траты на сахар – на 18%.

Почти 50% опрошенных аналитиками россиян в кризис пересмотрели свои потребительские приоритеты. Четверть респондентов стали реже совершать покупки и следят за скидками, еще 20% готовы тратиться только на качественные товары.