23 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Валентина Матвиенко, Дмитрий Махонин, Алексей Пушков (2021) | Фото: council.gov.ru

Глава Прикамья отчитался перед спикером Совета Федерации о газификации края

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Москве обсудила социально-экономическое развитие Пермского края, а также газификацию Прикамья с главой региона Дмитрием Махониным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совета Федерации.

Участие во встрече также принял сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Глава региона доложил, что в настоящее время Пермский край газифицирован на 65%.

"Программа газификации региона увеличена в три раза по сравнению с прошлой пятилеткой. В прошлом году было введено 20 газопроводов, до этого такого не было никогда. Также регион выгодно отличается тем, что у нас есть завод по производству сжиженного природного газа средней тоннажности, приняли решение о строительстве его второй очереди. Кроме того, мы начинаем строительство заправок на СПГ. Рассчитываем в течение двух лет построить пять таких заправок и начать переводить промышленность на более экологичное топливо",— сообщил Дмитрий Махонин.

Матвиенко поддержала работу властей региона по этому направлению, отметив, что газификация важна не только для населения, но и для экономики края - будет газ - будут и инвесторы.

Также была затронута тема противодействия COVID-19 - Махонин отметил, что предприятия края развернули производство средств индивидуальной защиты, реализация проектов "Пермь-300".

Напомним, ранее на заседании оргкомитета по случаю 300-летия краевой столицы Дмитрий Махонин отметил, что к юбилею Перми запланировано строительство 150 объектов, общий объем инвестиций оценивается в 198,5 млрд руб. А вот новую сцену Пермского театра оперы и балета, а также многофункциональную спортивную арену на 10,5 тыс. мест построить не успеют к юбилею города. Перенос сроков по новой сцене связано с ошибкой при формировании технического задания. Ориентировочная стоимость объекта - 15 млрд руб. Деньги планируется привлекать за счет частных инвесторов. Завершить строительство планируется в 2025 году. Спортивную арену - в 2024 г.

Пермь отметит 300-летие в 2023 году.

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Глава Прикамья отчитался перед спикером Совета Федерации о газификации края

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Теги: газификация, Дмитрий Махонин, Валентина Матвиенко, совет федерации



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