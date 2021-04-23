КСП выявила нарушения при использовании средств минсельхозом Южного Урала

КСП выявила нарушения в ходе проверки использования бюджетных средств, проведенной в региональном минсельхозе и учреждениях ветеринарии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В частности, в госзадания учреждений ветеринарии включены показатели качества, отсутствующие в региональном перечне госуслуг, нарушения при формировании нормативных затрат на финансовое обеспечение госзаданий, а также не были приняты меры по обеспечению учреждений лекарственными препаратами для вакцинации животных. Кроме того, установлены нарушения законодательства о контрактной системе и бухгалтерском учете.

Материалы проверки направлены в ЗСО, губернатору и в прокуратуру области.