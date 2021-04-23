Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев написал колонку, в которой порассуждал об отношениях России и США. Эссе опубликовало РИА Новости.

Медведев полагает, что Россия и Америка за несколько последних лет перешли от соперничества к конфронтации и, по сути, вернулись к состоянию холодной войны. К нестабильности ведут все используемые США инструменты: санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов.

По мнению экс-премьера, две страны сейчас как никогда после Карибского кризиса близки к войне, на протяжении XX века, например, таких напряженных моментов – после 1962 года – не было.

Медведев считает, что сейчас ситуация сильно отличается от того, что было в начале 60-х, поскольку внешняя политика США крайне нестабильна.

Но сегодня ситуация несколько иная: США скатились в нестабильную внешнюю политику. Медведев в этих условиях предлагает три возможности для налаживания отношений. Это осознание цены "рокового решения", прямая связь ("Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы"), а также готовность отказаться от "языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус".