23 Апреля 2021
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Экономика За рубежом
китай пекин (2011) | Фото: Накануне.ru

Власти Китая обеспокоились ростом цен на сырьевые товары

Госсовет (правительство) Китая выражает обеспокоенность ростом цен на сырьевые товары. Представилтель Госсовета Ван Чуньин сегодня заявил о том, что увеличение платежей за импортное сырьё заслуживает большого внимания.

Экспорт, однако, также продолжает расти. Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", торговля товарами достигла положительного сальдо в 760 миллиардов юаней, что выше среднего уровня за предыдущие два года.

В то же время, для импорта иностранных товаров необходимо закупать иностранную валюту. Для этого, по словам Ван Чунина, китайские власти продолжат содействовать упрощению правил торговли и инвестиций.

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Власти Китая обеспокоились ростом цен на сырьевые товары

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Теги: Китай, сырьё, цены



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