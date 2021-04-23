Власти Китая обеспокоились ростом цен на сырьевые товары

Госсовет (правительство) Китая выражает обеспокоенность ростом цен на сырьевые товары. Представилтель Госсовета Ван Чуньин сегодня заявил о том, что увеличение платежей за импортное сырьё заслуживает большого внимания.

Экспорт, однако, также продолжает расти. Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", торговля товарами достигла положительного сальдо в 760 миллиардов юаней, что выше среднего уровня за предыдущие два года.

В то же время, для импорта иностранных товаров необходимо закупать иностранную валюту. Для этого, по словам Ван Чунина, китайские власти продолжат содействовать упрощению правил торговли и инвестиций.