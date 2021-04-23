Дело о стрельбе на Новомосковском рынке в Екатеринбурге дошло до суда

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о стрельбе на Новомосковском рынке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Ему вменяется причинение вреда здоровью с применением оружия.

Напомним, 13 июня прошлого года уралец вступил в конфликт со своим знакомым на территории рыночного комплекса "Новомосковский" и в ходе ссоры сделал несколько выстрелов в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Затем стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Впоследствии он был задержан.

Как уточнили в прокуратуре, конфликт между мужчинами произошел по поводу возврата денег за некачественно отремонтированный телефон. Сейчас расследование завершено, дело будет направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.