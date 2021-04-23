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Происшествия Свердловская область
суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Дело о стрельбе на Новомосковском рынке в Екатеринбурге дошло до суда

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о стрельбе на Новомосковском рынке.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Ему вменяется причинение вреда здоровью с применением оружия.

Напомним, 13 июня прошлого года уралец вступил в конфликт со своим знакомым на территории рыночного комплекса "Новомосковский" и в ходе ссоры сделал несколько выстрелов в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Затем стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Впоследствии он был задержан.

Как уточнили в прокуратуре, конфликт между мужчинами произошел по поводу возврата денег за некачественно отремонтированный телефон. Сейчас расследование завершено, дело будет направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дело о стрельбе на Новомосковском рынке в Екатеринбурге дошло до суда

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Теги: рынок, дело, стрельба, прокуратура, Екатеринбург



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