В лесах ХМАО объявлен пожароопасный сезон

Начиная с сегодняшнего дня в лесах ХМАО-Югры объявлен пожароопасный период. Причиной послужило первое в этом году возгорание на территории Уральского лесничества, которое произошло по вине местного населения. К счастью пожар был потушен в течении часа благодаря слаженной работе службы Базы авиационной и наземной охраны лесов.

"Все силы и средства Авиалесоохраны Югры работают в режиме полной готовности. Окружная специализированная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы. Мы призываем югорчан быть внимательными при посещении лесов, пойм рек: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты", – заявил директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в регионе утвержден сводный план тушения лесных пожаров, позволяющий своевременно реагировать на возгорание. Совместно с Авиалесоохраной Югры участие в противопожарных и профилактических мероприятиях принимают: аварийно-спасательные группы, арендаторы лесных участков, недропользователи, казачьи общества и подразделения добровольных пожарных.

За мониторинг пожарной ситуации в круглосуточном режиме отвечают информационные системы "Ясень", "ТИС Югры" и "ИСДМ-Рослехоз", а также беспилотные летательные аппараты. Авиационное патрулирование проводится по 19 новым маршрутам протяженностью свыше 9 тыс. километров, что полностью покрывает территорию региона.

Напомним, что в прошлом году пожароопасный сезон в Югре стартовал 25 апреля. Всего за весенне-летний период ликвидировали 470 природных пожаров. Сообщить о возникшем возгорании в лесу или вблизи лесного массива можно в единый диспетчерский пункт Авиалесоохраны Югры

8 (3467) 33-15-46, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб 112.