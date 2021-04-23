23 Апреля 2021
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Общество
ТМК (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК обсудила развитие водородной энергетики с участниками форума "ТЭК России в XXI веке"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в XIX Московском международном энергетическом форуме "ТЭК России в XXI веке". Компания обсудила в ходе мероприятия перспективы развития водородной энергетики и свою роль в этом процессе, сообщили в пресс-службе ТМК.

На конференции компанию представил заместитель директора по продажам труб на внутреннем рынке Константин Беляев. Он сообщил участникам, что сейчас ТМК и Группа Синара готовят комплексные программы по развитию продуктов для водородной энергетики.

"ТМК как лидер в металлургии высокого передела понимает, что будущее энергетики – за новыми технологиями. Наряду с созданием инновационных решений для добычи углеводородов, мы работаем и по другим перспективным направлениям в ТЭК. Программа ТМК по развитию продуктов для водородной энергетики включает НИОКР, участие в правительственных инициативах по декарбонизации, подготовку инфраструктуры для получения, транспортировки, хранения, использования водорода и смежных технологий, а также ряд других мероприятий. В свою очередь, наши партнеры из Группы Синара делают акцент на технологиях для общественного и железнодорожного транспорта. Мы рассчитываем утвердить эти программы технологического развития в ближайшее время", – сказал Константин Беляев.

ТМК активно участвует в дискуссии о развитии водородной энергетики на национальном уровне. Так, компания вошла в Совет индустриальных партнеров Консорциума "Технологическая водородная долина", который является одним из органов управления консорциума, созданного для формирования общей концепции развития водородных технологий с участием научных организаций, производственных компаний и профильных ведомств.

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ТМК обсудила развитие водородной энергетики с участниками форума "ТЭК России в XXI веке"

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Теги: Трубная металлургическая компания, водородная энергетика, ТЭК России в XXI веке



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