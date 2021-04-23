Пушилин предложил Зеленскому "не прятаться в кустах на второй линии обороны"

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот, напомним, в начале недели предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться для переговоров в любой точке Донбасса, "где идет война".

"Призываю Вас не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы готовы там Вас лично встретить и предметно пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю Вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Сам Путин тоже прокомментировал приглашение Зеленского во время переговоров с Александром Лукашенко, которые прошли накануне в Москве. Президент России заметил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.

При этом советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными республиками.