23 Апреля 2021
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Общество Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

ЦБ отозвал лицензию у прикамского "Проинвестбанка"

Отозвана лицензия у занимавшего 315 место в банковской системе России прикамского "Проинвестбанка", сообщили Накануне.RU в Центробанке.
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Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Вклады застрахованы.

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ЦБ отозвал лицензию у прикамского "Проинвестбанка"

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Теги: Проинвестбанк, Центробанк, отзыв лицензии



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