23 Апреля 2021
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Общество В России
лежащий полицейский колесо автомобиля (2012) | Фото: vpleny.ru

Стал известен перечень неисправностей, за которые со следующего года будет штрафовать ГИБДД

С весны следующего года российские водители будут получать штрафы (а то и лишение прав) за ряд технических неисправностей, которые раньше не наказывались, пишет "Коммерсант".

По данным издания, штраф за нарушения технического характера будет такой же, как и сейчас – 500 руб.

И вот что предлагается карать.

"Зимние" шины летом (июнь – август), "летние" – зимой (декабрь – февраль). Сезонный диапазон может меняться от региона к региону. Водители грузовиков могут получить штраф, если зимой у них не будет еще и цепей противоскольжения.

Также под запрет попадут неработающие фароочистители, нештатные фары (светодиодные или ксеноновые), использование пленок на стеклах фар, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности (если они предусмотрены производителем), а также будут штрафовать за предметы, закрывающее обзор -речь может идти о видеорегистраторах.

Еще один пункт в новом перечне – ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Наконец, под запрет попадают "конструкции из стали или аналогичных материалов", выступающие вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно). Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

 

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Стал известен перечень неисправностей, за которые со следующего года будет штрафовать ГИБДД

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Теги: гибдд, штраф, техническая неисправность



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