23 Апреля 2021
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Уралец пытался переслать в Китай природные полудрагоценные камни под видом бижутерии (2021) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Уралец пытался переслать в Китай природные гранаты под видом дешевой бижутерии

Возбуждено дело против жителя Екатеринбурга, который хотел переслать в Китай природные полудрагоценные камни под видом бижутерии.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в марте этого года мужчина, воспользовавшись международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России, пытался нелегально переслать в КНР 75 ограненных полудрагоценных камней. В таможенной декларации он указал, что отправляет 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США. Однако, по заключению геммологов, все камни являются природными гранатами - демантоидами стоимостью более 3,2 млн рублей.

Уралец пытался переслать в Китай природные полудрагоценные камни под видом бижутерии(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Преступление было выявлено сотрудниками Уральской оперативной таможни. Возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Сейчас проводится расследование.

Уралец пытался переслать в Китай природные полудрагоценные камни под видом бижутерии(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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Уралец пытался переслать в Китай природные гранаты под видом дешевой бижутерии

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Теги: камни, гранаты, дело



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