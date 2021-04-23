Володин: Чемезов, Собянин и Матвиенко поведут региональные группы Единой России на выборы

Председатель Госдумы России и член высшего совета "Единая Россия" Вячеслав Володин сообщил, что региональные группы партии на предстоящих осенью выборах в Госдуму могут возглавить его коллеги по высшему совету "ЕР" – гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Заявление прозвучало на первом совместном заседании программной комиссии "Единой России", бюро высшего совета и генсовета партии вечером 22 апреля.

По словам Володина, избиратели не ассоциируют региональных лидеров, в том числе и политических тяжеловесов, таких как Собянин и Матвиенко, с "Единой Россией".

"Рейтинг Собянина отличается в положительную сторону, но "сшить" его с рейтингом партии – время. Так же как, допустим, рейтинг в Петербурге Валентины Ивановны [Матвиенко]. Если мы отложим это до августа, то "сшить" рейтинг Собянина с рейтингом партии, рейтинг Аксенова с рейтингом партии... Люди будут говорить: Как? Мы мэра поддерживаем, но при чем тут партия? " – заявил председатель Госдумы на заседании.

Отмечается, что на "сшивку" рейтингов "Единой России" и губернаторов должна работать политическая программа партии, с которой она и ее лидеры будут вести избирательную кампанию, пишут "Ведомости".

Не смотря на то, что предстоящие выборы в Госдуму президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию упомянул лишь вскользь, его явно предвыборный характер отметили и политики, и эксперты.

Глава государства поблагодарил "конструктивные общественные силы" за сохранение стабильности "государственной и политической системы", добавив, что это особенно важно "в период подготовки к выборам в Государственную думу, другие органы власти".

Лидеры "Единой России" уже сообщили, что послание станет основой предвыборной программы партии. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров назвал выступление президента "идеальным предвыборным посланием для ЕР".