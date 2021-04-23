23 Апреля 2021
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ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Двое жителей Свердловской области отправятся под суд за попытку убить восемь человек

В Свердловской области двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство восьми человек и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по  региона Александр Шульга, следствие закончено в отношении мужчин в возрасте 37 и 34 лет. В октябре прошлого года у 37-летнего обвиняемого возник конфликт с 35-летним жителем одного из сёл Слободо-Туринского района. Обвиняемый предложил своему оппоненту встретиться у продуктового киоска. Предполагая, что противник прибудет на встречу не один, злоумышленник обратился за помощью к своему 34-летнему знакомому. С собой они взяли два ружья.

17 октября 2020 года находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые увидели две приближающиеся автомашины, в которых находились восемь человек и открыли по находившимся в машинах людям прицельный огонь из охотничьих ружей.

В результате один из потерпевших получил ранение груди. Также были повреждены две машины потерпевших.

Обвиняемые не смогли совершить убийство, так как скрылись на автомобилях с места происшествия. Кроме того, старший из обвиняемых обвиняется в приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Слободо-Туринский районный суд для рассмотрения.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленники стреляли из гладкоствольного охотничьего ружья "ИЖ-54" 12 калибра и одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья "ИЖ-18" 16 калибра.

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Двое жителей Свердловской области отправятся под суд за попытку убить восемь человек

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Теги: Свердловская область, стрельба, оружие



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