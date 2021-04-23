23 Апреля 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
смог, Челябинск, (2017) | Фото:https://vk.com/myplanet174

Из-за задымления тюменских водителей призвали к осторожности на дорогах

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям быть внимательными при движении по федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

Как сообщили Накануне.RU в  региональной Госавтоинспекции, речь идет об участке с 200 по 237 км в Тобольском районе. Здесь наблюдается сильное задымление. Недостаточная видимость может наблюдаться и на участках федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск.

Для обеспечения безопасности движения на трассах дежурят наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД с включенными проблесковыми маяками.

Напомним, что с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим, в связи с которым жителям и гостям региона запрещено посещать леса, а также возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках. Несмотря на это, на вчерашний день с начала противопожарного сезона было зарегистрировано 28 лесных и 200 ландшафтных пожаров.

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Из-за задымления тюменских водителей призвали к осторожности на дорогах

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Теги: водители, дороги, дым



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