Совфед рассмотрит закон об отмене дня тишины

Совет Федерации в пятницу рассмотрит закон, который предусматривает фактическую отмену дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Он был внесен на рассмотрение депутатов правительством России.

Согласно поправкам, предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. При этом проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается, передает ТАСС.

Так называемый день тишины, в который запрещена агитация в любом виде, теперь фактически перестанет существовать в России. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект с поправкой, отменяющей день тишины при проведении многодневного голосования.