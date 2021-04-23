США оставляют за собой право на новые антироссийские санкции из-за Навального

Американские власти не исключают возможность принятия дальнейших санкций против Москвы.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, несколько дней назад помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым тему Алексея Навального. Речь шла, в том числе о гуманном обращении с оппозиционером. "Этот сигнал мы продолжаем ясно передавать", сказала Псаки.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем", - отметила она, передает ТАСС.

Ранее США пригрозили новыми санкциями, если оппозиционер Алексей Навальный, объявивший голодовку в колонии, умрет.

Такое предупреждение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.