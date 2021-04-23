Захарова: Чехия получила то, о чем даже не мечтала в страшном сне

Министерство иностранных дел России отреагировало на сокращение численности посольства РФ в Чехии, а также на высылку дипломатов из Словакии.

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Прага в ответ получила то, "о чем даже не мечтала в страшном сне". "Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России составляли российские граждане",— сказала дипломат.

Высылку Словакией российских дипломатов Захарова назвала псевдосолидарностью. "Наш ответ не заставит себя ждать",— отметила официальный представитель российского министерства, передает ТАСС.

Напомним, правительство Братиславы высылает трех российских дипломатов из страны. Причиной послужила геополитическая ситуация, а также последние новости об отношениях России и Чехии.