Путин и Лукашенко обсудили промышленную кооперацию и энергетику

В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече обсуждались вопросы экономического взаимодействия, в том числе - промышленная кооперация и энергетика. Переговоры продолжались почти четыре часа, сообщает РИА "Новости".

Telegram-канал "Пул Первого" сообщает, что Лукашенко уже вылетел в Минск.

Как сообщалось, поездка организована на фоне сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.