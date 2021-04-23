Отпущен под домашний арест экс-начальник УФСИН по Дагестану Даххаев

Суд Махачкалы освободил бывшего начальника управлений ФСИН по Ростовской области и по Дагестану Муслима Даххаева под домашний арест до 22 июня.

Ему запрещено вести переговоры с использованием любых средств связи, в том числе интернета, получать и отправлять корреспонденцию.

При рассмотрении ходатайства о продлении ареста суд пришел к выводу, что основания изменились, пишет "Коммерсант".

Даххаев и его заместители были задержаны 13 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону. Задержание провела ФСБ.

Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну.