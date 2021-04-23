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Общество В России
Навальный и Новосибирск (2015) | Фото:

"Альянс врачей" просит Навального остановить голодовку

Глава профсоюза "Альянс врачей" (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасия Васильева сообщила, что лечащие медики политика Алексея Навального получили "довольно полноценные объективные" данные о состоянии его здоровья.

20 апреля оппозиционера посетили гражданские врачи — главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог, имя которого не называется.

"Это уже что-то. Это проявление уважения, это победа, я считаю, победа Алексея", - сказала Васильева. По ее словам, 22 апреля будет дано "полное экспертное заключение, в том числе и по лечению, которое он получает". "Мы привлекли иностранных специалистов. Они сказали, что есть серьезные моменты, которые говорят, что надо срочно прекращать голодовку. Иначе он доставит удовольствие людям, которые его туда посадили", - отметила глава профсоюза, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Навального перевели в стационар Владимирской областной больницы для осужденных.

Больница располагается на территории ИК-3, она специализируется "на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

До сих пор Навальный находился в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Он объявил голодовку, из-за чего его состояние ухудшилось.

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"Альянс врачей" просит Навального остановить голодовку

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Теги: Навальный, голодовка, колония



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