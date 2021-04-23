23 Апреля 2021
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Общество В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

70% российских туристов предпочли перебронировать путевки в Турцию

70% туристов в России решили перебронировать путевки в закрытую Турцию, а не возвращать выплаченные средства.

Как сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, 15% (533 тыс. человек) переориентировались на российский туристический рынок, 15-20% выбрали другие зарубежные направления. Как отмечают в ассоциации, на прошлой неделе среди зарубежных стран лидировала Куба.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров.

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70% российских туристов предпочли перебронировать путевки в Турцию

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Теги: Турция, путевки, АТОР



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