Страсти по генплану: в Новосибирске под застройку может уйти участок уникального соснового бора

В Новосибирске разгорается очередной скандал, связанный с застройкой. Под угрозой оказались 6,8 га соснового бора в районе, где некогда находился пионерский лагерь "Юный Медик".

Активисты, выступающие против возможной вырубки, утверждают, что земля, якобы, через цепь схем была переведена в зону высотной жилой застройки. Ряд экспертиз показывает, что на данном участке не просто лес, там также проходят тропы для миграции лосей, а кроме того живет множество краснокнижных животных.

Накануне принятия нового генерального план, чтобы успокоить жителей, мэрия города заявила, что участок будет переведён в зону рекреации. Но перед самым принятием генплана снова вернула всё на свои места.

Застройщик в январе уже подавал запрос на вырубку, но получил отказ, после чего недавно отправил новый запрос.

Единственным шансом остаются недавно принятые поправки к закону о особо охраняемых природных территориях, согласно которым, можно перевести землю в зону рекреации, даже если она находится в собственности.

Напомним, указанные поправки заксобрание Новосибирской области приняло сразу в двух чтениях в конце февраля этого года. Законодатели отмечали, что спешка вызвана необходимостью защитить от застройки Заельцовский бор, но подчёркивали необходимость поправок и для других территорий.

В случае с сосновым бором менее чем за неделю удалось собрать более 4000 подписей. Но застройщик назвал авторов петиции экстремистами и усомнился в подлинности подписей.

Напомним, губернатор Андрей Травников в прошлом году лично приезжал в микрорайон Нижняя Ельцовка и публично заявил, что лес нужно вернуть в зону рекреации, а строить там нельзя. Но жители опасаются, что запрос на внесение в ООПТ перенаправят в мэрию, которая и заинтересована в застройке, а губернатор ничего не сможет сделать.

Стоит отметить, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже сталкивался с обвинениями в передаче земельного участка в Советском районе без торгов и по цене в два раза ниже рыночной. Депутаты областного заксобрания обратились по этому поводу в прокуратуру. Но тот участок был меньше - 2,5 га, и представляет собой не лес, а пустырь на месте закрытого рынка. Новая дискуссия, связанная, к тому же, с возможной вырубкой зелёной зоны, может обернуться дополнительными репутационными издержками для "красного мэра".