Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на территории Донбасса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о своем желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление главы республики.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" – говорится в заявлении.

Напомним, что после приглашения Зеленского, адресованного главе РФ Владимиру Путину, последний порекомендовал украинскому коллеге перед обсуждением Донбасса с Россией, встретиться сначала с руководителями ДНР и ЛНР.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть определенные предпосылки.

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