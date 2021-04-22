22 Апреля 2021
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на территории Донбасса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о своем желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление главы республики.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!" – говорится в заявлении.

Напомним, что после приглашения Зеленского, адресованного главе РФ Владимиру Путину, последний порекомендовал украинскому коллеге перед обсуждением Донбасса с Россией, встретиться сначала с руководителями ДНР и ЛНР.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть определенные предпосылки.

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Глава ЛНР готов встретиться с Зеленским на территории Донбасса

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Теги: ЛНР, Донбасс, Россия, Украина, Зеленский



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