Минпросвещение РФ утвердило расписание ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ определились с расписанием Единого государственного экзамена на 2021 г. В соответствии с приказом, ЕГЭ стартует в 10.00 31 мая (понедельник) с тестов по географии, литературе и химии.

3 и 4 июня пройдет экзамен по русскому языку;

7 июня – профильная математика;

11 июня – история и физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – биология и письменный иностранный язык;

21 и 22 июня – устный иностранный язык;

24 и 25 июня – информатика и ИКТ (впервые пройдет на компьютерах)

28, 29 июня и 2 июля – резервные дни для сдачи экзамена.

Напомним, что в этом году, как и в прошлом, сдавать ЕГЭ в полном объеме обязаны только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Те, кому достаточно будет получения аттестата, могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На основании этого им выдают аттестат.

Помимо этого Минпросвещения России утвердило правила выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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