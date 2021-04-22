Миллиардер с социалистическим лицом: в Нижнем Тагиле воссоздали кабинет Владислава Тетюхина

В Нижнем Тагиле на базе Уральского клинического лечебного -реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина открыли музей памяти. В воссозданной атмосфере рабочего кабинета миллиардера, отдавшего большую часть состояния на создание современного госпиталя, посетители смогут увидеть его личные вещи и награды. Журналист Накануне.RU одним из первых увидел музейную экспозицию.

Замысел создания музея принадлежит детям и внукам знаменитого предпринимателя. Примечательно, что первоначально в данном кабинете должна была находиться библиотека, но в итоге помещение стало не хранилищем книг, а хранилищем памяти.

Здесь можно увидеть кожаную куртку, которую носил филантроп, также его чемодан, рукописи и другие личные вещи.

Отдельного внимания из экспонатов заслуживает скульптура крокодила, которая была подарена сотрудниками клиники Тетюхину.

Такой подарок был преподнесен, потому что это единственное животное, двигающееся только вперед, а не назад.

В кабинете находится также подарок щедрого Тетюхина экс – президенту США Джорджу Бушу: титановый шар и фигурка пассажирского самолета.

В самом музее играет джаз, который очень любил предприниматель.

На столе царит фирменный тетюхинский творческий беспорядок: в нем он мог ловко и быстро найти любой документ.

Экспозиция вместила в себя две зоны: рабочий кабинет Тетюхина и витрины с экспонатами. Интересно, что Тетюхин поднялся до высот из простого инженера. Созданный им госпиталь является моделью мини – социализма: сотрудникам центра предоставляют бесплатно квартиры в современных многоэтажных домах. За оплату коммунальных услуг трудящиеся платят символические деньги, а за обеды в столовых им возвращают 30 процентов от заказа. Также на территории клиники находятся различные спортивные зоны, абсолютно бесплатные для пользования. Для пациентов клиники многие вещи также являются бесплатными.

Тетюхин родился в Москве и, лишь потом по распределению попал на Урал.

"Посылка из Москвы с экспонатами для музея весила 157 килограммов. Владислав Тетюхин является идеальным примером, как история одной личности отражает историю целой страны.

Здесь отражена история нашего центра, и мы надеемся, что она будет бесконечна, и сотрудники госпиталя будут вписывать свои страницы в эту историю", - отметила помощница Тетюхина на протяжении шести последних лет его жизни Полина Ермакова.

Также перед журналистами появился и сын ученого Дмитрий Тетюхин.

Близкий родственник миллиардера признался, что самый дорогой экспонат для него это его отец.

"Жизненный путь моего папы является примером для молодежи, в частности то, как надо относиться к работе.

Мой папа, практически, не думал о себе любимом. Думал о людях, думал о стране и для меня это является примером.

Экспозиция была составлена с большим трепетом, и даже я узнал из нее новое, о своих предках. В процессе создания музея были созданы различные комплексы. Те средства, которые у него были после ухода с завода, он решил вложить в создание госпиталя. Деньги с собой в могилу не заберешь

Он сам создал себе памятник. Для нормального человека высшее удовольствие приносит признание окружающих тебя людей. Он максимально работал в этом направлении. Музей играет и воспитательную роль. Людям нужно с кого – то брать пример. Скажите мне: с кого сейчас брать пример?

Раньше мы все мечтали стать космонавтами и быть героями . Я думаю, что мой папа это герой своего времени. Создание музея это достойный пример для всех нас", - сказал родственник неординарной личности.

Из ярких деталей рассказов сотрудников госпиталя бизнесмен Тетюхин предстает будто живой.

Так, например, герой экспозиции никогда не использовал свое служебное положение в личных целях. Исключениями было лишь достать билеты в театр или на выставку в советское время. Владислав Тетюхин использовал для этого корочку обладателя Ленинской премии.

Еще один удивительный факт: каждый день он работал по 12 часов в день на двух работах, - в должности советника директора ВСМПО-АВИСМА и в созданном им Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.

Каждое утро Тетюхин начинал с горького шоколада с 75 – процентным содержанием какао. По всей видимости, потому что именно это лакомство прекрасно стимулирует мозговую деятельность.

Одними из самых распространенных фраз магната были "хохма" и "железно". В госпитале любят вспоминать и фразу Тетюхина: "Пока я не поем не буду абсолютно счастливым".

Демократичность "уральского титана" Владислава Тетюхина была в том, что у него даже не было большого стула, стоящего во главе стола.

Если к нему кто – то приходил, он садился рядом и беседовал так с человеком.

Отметим, что Владислав Тетюхин умер в 2019 году от продолжительной болезни. Вскоре музей будет открыт для посещений тагильчанам и всем гостям одного из крупнейших городов Свердловской области.