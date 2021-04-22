22 Апреля 2021
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Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

"Нравственное бешенство " и "зеркальная дискриминация". Михалков отреагировал на список требований "Оскара"

Режиссер Никита Михалков весьма резко прокомментировал новые требования кинопремии "Оскар" и заявил, что не собирается подстраивать свой фильм под данные критерии, для получения награды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого режиссера.

Напомним что в список инклюзивности, которому с 2024 года должны будут соответствовать картины для получения кинопремии в номинации "Лучший фильм года", входят: наличие одного из ведущих актеров или значительного актера второго плана, который должен представлять расовое или этническое меньшинство; наличие не менее 30% второстепенных персонажей, представляющих ЛГБТ сообщество, расовые или этнические группы, женщин или людей с инвалидностью. 

В свою очередь Михалков назвал данные требования "нравственным бешенством, которое охватило мир", а также сравнил с ними советскую цензуру, назвав последнюю ребячеством.

"Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила… Советская цензура – это просто дети. Это сумасшествие, оно организовано, оно построено на неком обесчеловечивании в принципе, оправдывающим насилие, разрушение структуры государственной... Для меня это совершенно неприемлемо... Это зеркальная дискриминация, бесовщина, по-русски говоря", - подчеркнул Михалков.

Напомним, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в список претендентов на премию "Оскар" этого года в номинации "Лучший иностранный фильм". 10 февраля фильм отобрался в шорт-лист из 15 картин, но дальше пройти не смог.

На победу в итоге будут претендовать: драма о боснийской войне "Quo Vadis, Aida?" (Босния и Герцеговина), датская лента "Еще по одной" ("Another Round") с Мадсом Миккельсеном, криминальная драма "Better Days" из Гонконга, фильм-расследование из Румынии "Коллектив" и драма из Туниса "The Man Who Sold His Skin".

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"Нравственное бешенство " и "зеркальная дискриминация". Михалков отреагировал на список требований "Оскара"

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Теги: Михалков, Оскар, критерии, требования



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