МИД Чехии: Прагу должно покинуть 63 российских дипломата

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольства России в Праге и Чехии в Москве должно остаться по семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников, сообщает чешское телевидение.

В связи с этим Чехию должно покинуть 63 сотрудника российского посольства. Таким образом, якобы, удастся "перейти к строгому паритету" касательно численности иностранных сотрудников в государствах.

В свою очередь МИД России заявило, что оставляет за собой право на новые шаги в случае дальнейших действий Чехии в рамках антироссийской кампании.

Напомним, Министерство иностранных дел Чехии объявило о новых санкциях в отношении Российских дипломатов. В полдень по пражскому времени истек срок ультиматума, который чехи поставили Москве. Он не был выполнен. Ранее МИД Чехии грозил в случае невыполнения своих условий выслать в Россию 60 человек. В итоге из Праги должны были выслать 70 человек.

Сейчас в посольстве Чехии в Москве осталось 5 дипломатов и 19 техслужащих, а значит из Праги будут высланы 22 дипломата и 48 технических работников.