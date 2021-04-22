22 Апреля 2021
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Политика В России Украина
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться на территории Донбасса

Президент России Владимир Путин отреагировал на приглашение главы Украины Владимира Зеленского провести встречу "в любой точке Донбасса, где идет война".

"Если он хочет обсуждать Донбасс - ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения - ждем в Москве в любое удобное время", - заявил Путин.

Напомним, ранее президент Украины запросил Москву о переговорах с президентом России, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В Кремле сообщили, что запросов от Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не поступало.

Позже, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть определенные предпосылки.

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Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться на территории Донбасса

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Теги: Путин, Зеленский, Донбасс, встреча, приглашение



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