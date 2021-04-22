Словакия высылает трех российских послов из страны

Правительство Братиславы высылает трех российских дипломатов из страны. Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, отметив, что сотрудники посольства должны покинуть страну в течение недели. Причиной послужила геополитическая ситуация, а также последние новости об отношениях России и Чехии.



В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия глубоко разочарована решением Словакии.



"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - заявила Захарова.

Напомним, что Министерство иностранных дел Чехии объявило о новых санкциях в отношении Российских дипломатов. В полдень по пражскому времени истек срок ультиматума, который чехи поставили Москве. Он не был выполнен. Ранее МИД Чехии грозил в случае невыполнения своих условий выслать в Россию 60 человек. В итоге будет выслано 70.

Сейчас в посольстве Чехии в Москве осталось 5 дипломатов и 19 техслужащих, а значит из Праги будут высланы 22 дипломата и 48 технических работников.