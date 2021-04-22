Уральский художник Радя получил 39 часов обязательных работ за январскую поддержку Навального

Ленинский районный суд признал уличного художника из Екатеринбурга Тимофея Радя виновным в участии в несанкционированном митинге 23 января и приговорил к 39 часам обязательных работ.

В свою очередь художник заявил журналистам, что не собирается "идти на каторгу" и отрабатывать наказание, поскольку "и так работает на улице".

Напомним, что Радя принимал участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в январе этого года. Художнику вменяли ст. 20.2 ч5 КоАП РФ, однако в суд он ни разу не явился – его не могли найти. Сегодня правоохранителям удалось задержать екатеринбуржца, после чего его сразу направили в суд.

Вчерашняя несанкционированная акция за освобождение оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге стала одной из самых многочисленных. Шествие протестующих в Екатеринбурге стало третьим по численности в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На улицы вышло по разным данным от 2,5 до 7 тысяч человек.