Экономисту Жуковскому дали 8 суток за соцопрос об акции Навального

Дорогомиловский районный суд признал экономиста Владислава Жуковского виновным в организации несанкционированной акции, прошедшей накануне, и назначил наказание в виде восьми суток ареста. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева в своем Telegram-канале.

Напомним, Жуковский разместил в социальной сети твит с соцопросом по поводу акций, прошедших накануне. По словам депутата Мосгордумы Евгения Ступина, в рапорте полицейских также было указано, что подсудимый проводил опрос об отношении своих подписчиков к акциям, но не агитировал идти на них. Тем не менее, ему вменяют ст. 20.2 КоАП – "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

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