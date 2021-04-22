Уралвагонзавод выиграл суд у СМИ

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» к учредителю интернет-издания «Правда УрФО» (ООО «БГ») и его журналисту Марии Шароглазовой, сообщает пресс-служба предприятия. Сведения, опубликованные на портале, были признаны судом не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию УВЗ.

Суд обязал ответчиков удалить данные сведения и разместить на сайте www.pravdaurfo.ru текст судебного решения Арбитражного суда Свердловской области. Также согласно решению суда ООО «БГ» и журналист Мария Шароглазова возместят Уралвагонзаводу расходы, понесенные при проведении осмотра доказательств нотариусом и двух судебных экспертиз, а также по уплате государственной пошлины. О какой именно сумме идет речь не уточняется.

Кроме того, как сообщили в Уралвагонзаводе, юристы корпорации намерены обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу в целях возбуждения дела об административном правонарушении по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Будут ли журналисты подавать апелляцию пока не известно.