22 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

В Праге останутся работать пять российских дипломатов – МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии объявило о новых санкциях в отношении Российских дипломатов. В полдень по пражскому времени истек срок ультиматума, который чехи поставили Москве. Он не был выполнен. Ранее МИД Чехии грозил в случае невыполнения своих условий выслать в Россию 60 человек. В итоге будет выслано 70.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил на брифинге: "Вчера я сказал послу [России], что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая".

Сейчас в посольстве Чехии в Москве осталось 5 дипломатов и 19 техслужащих, а значит из Праги будут высланы 22 дипломата и 48 технических работников.

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В Праге останутся работать пять российских дипломатов – МИД Чехии

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Теги: чехия, дипломаты, высылка, прага



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